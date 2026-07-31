El chavismo y la oposición se preparan para un nuevo diálogo sin María Corina Machado

El proceso, que se suma a un largo historial de negociaciones entre ambos sectores, empezará formalmente este sábado entre el Parlamento actual, controlado por el chavismo, y Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo electo en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de las curules.

A continuación algunas claves para entender el nuevo proceso:

Figuera llegó a Venezuela, tras ocho años en el exilio, el pasado 18 de junio tras atender una invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición en Venezuela.

En ese momento, la exdiputada y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, designaron una mesa "política paritaria" para el fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro.

Esto se dio tres semanas después de que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), planteara una negociación política con el Gobierno de Delcy Rodríguez y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país suramericano.

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Las partes aún no han revelado quiénes integran las delegaciones. Se espera que Figuera la acompañen exdiputados del Parlamento electo en 2015, entre ellos Jorge Millán, Marco Aurelio Quiñones y Juan Miguel Matheus, de acuerdo a información del movimiento político Unión y Cambio.

Del lado del chavismo, el líder del diálogo será el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hasta el momento no se ha informado públicamente quiénes más integran la delegación.

Antes de que Figuera fuera enviada por Estados Unidos a Venezuela, Machado había señalado que era ella quién debía liderar las negociaciones con el Gobierno encargado de Rodríguez.

Figuera reconoció, tras haber regresado a Venezuela, haber tenido "diferencias" con la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, a raíz de su regreso al país para empezar a abordar esta agenda de trabajo.

Días después, la exparlamentaria aseguró que Machado es "muy importante en este proceso" y que todos los sectores democráticos serán convocados para aportar propuestas.

Igualmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado que Machado puede tener un rol en "la reconciliación" de Venezuela.

Según Estados Unidos, la agenda de trabajo entre las partes contempla prioridades como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías para la participación política y la protección de las libertades civiles necesarias para un debate político abierto.

Machado y su abanderado, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, han dicho que esperan que este proceso logre, entre otros objetivos, un "cronograma electoral presidencial oportuno".

Los líderes opositores aseguraron en un comunicado que evaluarán ese proceso "con base en logros concretos y verificables", entre ellos la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones y el pleno respeto a la soberanía popular.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que el Gobierno pedirá el levantamiento de sanciones al país.

Estados Unidos ha dicho que el diálogo es un paso crucial en el proceso de "reconciliación política" y la "recuperación" del país tras la devastación causada pos los recientes terremotos en Venezuela.

Primero Justicia, Voluntad Popular -miembros de la PUD- y Un Nuevo Tiempo han expresado su respaldo a este proceso.

Hasta el momento, la coordinación de la PUD no ha hecho pública su postura, pero otros partidos integrantes como Acción Democrática han criticado la designación de Figuera como líder de este proceso.

Bajo el mandato de Nicolás Maduro, Venezuela vivió unos ocho procesos de diálogo con el apoyo de Noruega, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Iglesia católica, España, República Dominicana, Panamá, Colombia, México, Bolivia, Chile, Nicaragua, Paraguay, entre otros.

La oposición denunció en la mayoría de estas negociaciones que el Gobierno incumplió los acuerdos.

El último proceso se dio en octubre de 2023 en Barbados, donde se sentaron las bases para las presidenciales de 2024, con un procedimiento para levantar inhabilitaciones políticas, en los que no se incluyó a Machado.