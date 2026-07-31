El desempleo en Chile sube a 9,4 % en el trimestre abril-junio, su máximo en cinco años

Según detalló el organismo, la cifra mostró un aumento "producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5 %), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9 %)"; en tanto, "las personas desocupadas aumentaron 7,7 %, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8 %)".

En las mujeres, señaló el INE, la tasa de desocupación alcanzó 10,4 %, aumentando 0,5 puntos en el periodo observado; mientras que en los hombres la tasa de desocupación alcanzó un 8,7 %, creciendo 0,6 puntos porcentuales en un año.

Por otro lado, en 12 meses la estimación del total de personas ocupadas creció 0,9 %, incidida tanto por las mujeres (1,7 %) como por los hombres (0,3 %).

La tasa de ocupación informal, apuntó el INE, "se situó en 27 %, con un incremento de un punto porcentual en un año".

El Gobierno impulsa en el Parlamento una controvertida megarreforma económica y tributaria, considerada el proyecto estrella del líder ultraderechista y con el que se busca elevar el crecimiento y fomentar la creación del empleo formal.

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Los malos datos de desempleo se suman a los de la actividad económica, que en mayo registró una caída interanual del 0,9 %, 0,9 % interanual en mayo, encadenando cinco meses de cifras negativas.

El Banco Central de Chile moderó en junio sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) el PIB chileno se expandirá entre el 1 % y 1,75 % en 2026.