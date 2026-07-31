El fuego se extiende por el nordeste de Portugal y obliga a evacuar varios municipios

El incendio, el que más preocupa a las autoridades portuguesas en estos momentos, se propagó desde Valpaços, en el distrito de Vila Real, hacia Mirandela y Vinhais, ambos pertenecientes al distrito de Braganza.

Un millar de efectivos, apoyados por más de 300 vehículos, participan desde la madrugada de este viernes en las labores de extinción, según el último balance de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC).

La principal novedad durante la noche fue el avance de uno de los frentes hacia el municipio de Macedo de Cavaleiros, también en el distrito de Braganza.

El comandante de los Bomberos Voluntarios de Macedo de Cavaleiros, João Venceslau, confirmó a la emisora local Onda Livre que las llamas se aproximaron a las poblaciones de Lamalonga, Argana y Fornos de Ledra.

El fuego se declaró el martes en una zona de matorral de la parroquia de Ervões, en Valpaços, y posteriormente atravesó el río Rabaçal, que separa parcialmente los distritos de Vila Real y Braganza.

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Durante la tarde del jueves, las llamas alcanzaron Vale das Fontes, en Vinhais, donde los habitantes fueron conducidos al pabellón local ante la proximidad del fuego.

También fueron desalojadas preventivamente algunas viviendas de Rebordelo, en Vinhais, aunque la situación ya ha quedado normalizada durante la noche, según el balance difundido por fuentes de Protección Civil.

En Mirandela fueron evacuadas, entre otras, las localidades de São Pedro Velho y Ervideira. Los residentes fueron trasladados a asociaciones y puntos de acogida previamente establecidos.

El incendio ha causado hasta ahora cinco heridos leves: tres bomberos, un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y un civil.

Las autoridades contabilizan daños en al menos 21 viviendas de Valpaços, entre residencias habituales, segundas viviendas y casas desocupadas, además de un almacén agrícola y otras instalaciones.

En el mismo distrito de Vila Real continúa activo otro incendio, declarado el jueves en Redondelo, en el municipio de Chaves, fronterizo con la provincia española de Ourense.

Unos 220 efectivos permanecen desplegados este viernes, aunque el comandante subregional de Emergencia y Protección Civil de Alto Tâmega y Barroso, Artur Mota, indicó que alrededor del 80 % del perímetro se encontraba ya en fase de vigilancia y liquidación.

El segundo comandante de los Bomberos Voluntarios de Salvação Pública de Chaves, Ricardo Rebelo, explicó esta madrugada que el fuego dejó de amenazar directamente a las localidades de Noval y Soutelo.

Las llamas llegaron a presentar varias frentes y avanzaron impulsadas por el viento hacia la autopista A24 y poblaciones próximas a la frontera española. En el operativo del jueves participaron también medios aéreos españoles, según los bomberos.

Más de 50 municipios del interior norte y centro y del Algarve se encuentran este viernes en el nivel máximo de peligro de incendio rural, de acuerdo con el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

El organismo meteorológico prevé un descenso de las temperaturas en buena parte del país, pero mantiene niveles de peligro máximo o muy elevado debido a la sequedad de la vegetación y las condiciones acumuladas durante los últimos días.