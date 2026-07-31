El hermano de alias El Mencho se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, Oseguera, de 67 años y natural de Michoacán, recibirá su sentencia el próximo 13 de noviembre y afronta una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Oseguera de traficar cocaína y metanfetamina a EE.UU. para carteles mexicanos durante unas dos décadas, primero para el Cartel Milenio y después para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por su hermano.

Desde 2002 a 2010, el hombre trabajó para el Cartel Milenio supervisando las ventas de narcóticos, protegiendo territorios de rivales y manteniendo las operaciones en laboratorios, a los que suministraba precursores químicos, indica la nota.

A partir de 2010, Oseguera "trabajó y se reportó directamente con su notorio y ya fallecido hermano, Nemesio Oseguera Cervantes", alias El Mencho, que cofundó y lideró el CJNG, "uno de los carteles más prolíficos y peligrosos de México".

El sujeto trabajó para el CJNG como suministrador de precursores químicos, distribuidor de droga, recolector de los beneficios y gestor de su blanqueo entre EE.UU. y México, para lo que habitualmente iba armado "con una pistola", señala la nota.

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Los cargos de los que se declaró culpable son conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina destinados a EE.UU., así como uso, porte y posesión de arma de fuego para ese delito.

Oseguera fue extraditado de México a EE.UU. en febrero de 2025 junto a otros 28 destacados narcotraficantes de los principales carteles mexicanos que estaban ya presos en el país vecino, como parte de un acuerdo entre sus gobiernos.