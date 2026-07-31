El Kospi surcoreano se dispara un 17,91 % impulsado por las tecnológicas

El indicador ganó 1.001,89 puntos, hasta 6.595,45 enteros, recuperando la cota de los 6.000 puntos tras varias sesiones en rojo por la inquietud por el 'boom' de la inteligencia artificial (IA).

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 11.63 %, o 74,98 puntos, hasta 719,76 enteros.

Las subidas generalizadas provocaron que, alrededor de las 9.06 hora local (00.06 GMT) el operador de la Bolsa surcoreana activara durante cinco minutos un 'sidecar' de compra en el Kospi, un mecanismo de control de volatilidad que suspende temporalmente las compras programadas, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 11 % en el espacio de un solo minuto.

La tendencia alcista en el parqué surcoreano tiene lugar después de que Wall Street cerrara en verde el jueves, tras un impulso en el sector tecnológico liderado por la compañía Microsoft, que cerró con un avance del 15,51 % debido a la publicación de unos buenos resultados financieros.

El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, se disparó un 28,02 %, tras los buenos resultados trimestrales de los que dio cuenta la víspera, con un récord histórico en su beneficio operativo entre abril y junio de 43.000 millones de euros.

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La firma de inversión en tecnología SK Square se disparó un 29,91 %, mientras que el fabricante de chips SK hynix hizo lo propio con una subida del 17,52 %.

Por su parte, Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se revalorizó un 27,98 %.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor y de su empresa hermana Kia también registraron grandes subidas, con un 10,54 % y un 9,19 % respectivamente.

En defensa, HD Hyundai Heavy subió un 7,37 %, Hanwha Aerospace un 6,01 % y Korea Aerospace, un 5,47 %.