El Nikkei se dispara un 4,03 % gracias al sector de la IA y los semiconductores

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumó 2.494,59 puntos, hasta situarse en 64.362,02 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 1,29 %, o 50,8 puntos, hasta 4.003,3 unidades.

El parqué tokiota se benefició principalmente de los buenos informes financieros publicados por las firmas de semiconductores.

Tokyo Electron, que fabrica equipos para la producción de chips, se revalorizó un 6,24 %.

El fabricante de memorias Kioxia se disparó, además, un 17,72 %, y el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA, subió un 13,8 %.

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En el sector del automóvil, el fabricante de vehículos Toyota bajó un 1,89 %, mientras sus rivales Honda y Nissan se dejaron un 2,66 % y un 5,3 %, respectivamente.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, sumó un 1,3 %, después de que el Banco de Japón (BoJ) decidiera mantener los tipos de interés en el 1 %, en línea con las expectativas del mercado.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajó un 0,58 %, pese a su positivo informe financiero trimestral, publicado antes del cierre del parqué y en el que mejoró sus previsiones para la totalidad del ejercicio, y la empresa de videojuegos Nintendo cedió un 5,72 %.