El PIB de Taiwán se dispara casi un 13 % en un año ante la fuerte demanda de chips para IA

De hecho, en términos intertrimestrales, la economía taiwanesa creció un 2,39 % respecto al primer trimestre, según datos divulgados este viernes por la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno taiwanés.

El elevado crecimiento interanual está íntimamente relacionado con el buen desempeño de TSMC, líder mundial en la fabricación de chips avanzados, requeridos por gigantes tecnológicos como Nvidia o AMD para sus soluciones de inteligencia artificial (IA).

El salto del 12,92 % en el segundo trimestre se suma al 14,55 % del primero, que fue el mayor avance interanual en casi medio siglo, y supera ampliamente la estimación del portal especializado Trading Economics, que anticipaba un alza del 10,8 % interanual para el período comprendido entre abril y junio.

En el segundo trimestre, el principal motor de la economía taiwanesa volvieron a ser las exportaciones: las ventas al exterior de la isla aumentaron un 43,7 % interanual entre abril y junio, alcanzando los 220.928 millones de dólares estadounidenses (unos 191.831 millones de euros), el mejor dato trimestral de la historia, según cálculos de EFE basados en las cifras del Ministerio de Finanzas.

Una parte mayoritaria de esas ventas correspondió a productos tecnológicos: en el segundo cuarto, Taiwán exportó dispositivos de información, comunicación y audiovisuales por un valor total de 99.322 millones de dólares (86.241 millones de euros), mientras que las ventas al exterior de componentes electrónicos totalizaron 75.013 millones de dólares (65.133 millones de euros).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este empuje se explica, en parte, por el buen trimestre de TSMC y del mayor ensamblador global de productos tecnológicos, la también taiwanesa Foxconn, una de las principales responsables de manufacturar los servidores más avanzados de Nvidia.

En el caso de TSMC, la compañía registró un beneficio récord de 706.560 millones de dólares taiwaneses (21.873 millones de dólares, 18.992 millones de euros) entre abril y junio, mientras que Foxconn -que todavía no publicó sus resultados financieros del segundo trimestre- logró unos ingresos de 2,5 billones de dólares taiwaneses (77.806 millones de dólares, 67.579 millones de euros) en el mismo período, casi un 40 % interanual más.

Por otro lado, la formación bruta de capital, indicador clave a la hora de medir la inversión, registró un aumento interanual del 15,14 % en el segundo trimestre, un avance considerable respecto a la lectura del primero (+5,92 %) y del último cuarto de 2025 (-2,14 %), según la DGBAS.

El consumo privado también avanzó un 5,88 % entre el cuarto y el sexto mes del año respecto al mismo período de 2025, también por encima de lo reportado en el primer trimestre (+4,74 %), debido, en parte, a las subidas registradas en la bolsa de valores local.

En este contexto, no resulta sorprendente que los principales centros de estudios proyecten un crecimiento económico formidable para este año: el Instituto de Investigación Económica de Taiwán prevé una expansión del 10,38 % del PIB, mientras que el Instituto Chung-Hua para la Investigación Económica cree que subirá el 10,35 %.

En un informe recogido por medios locales, el banco suizo UBS proyectó esta semana que el crecimiento de Taiwán sería del 11 % en 2026, lo que, en caso de confirmarse, sería la mayor subida anual desde 1987.

El Gobierno, por su parte, es más prudente en sus pronósticos, al menos por ahora: la DGBAS prevé un avance del PIB del 9,64 % en 2026.