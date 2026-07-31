El presidente de Ecuador anuncia una "leve" bajada del precios de combustibles para agosto

"En el mes de julio bajó el precio de los combustibles, en el mes de agosto va a haber también una leve reducción", dijo en una entrevista con radio Platinum.

Recordó que en mayo y junio últimos, el país recibió "el golpe más fuerte" por el alza del coste del barril de petróleo en el mercado internacional, lo que afectó también al costo de los derivados.

Ante ello, el pasado 9 de julio, el Gobierno diseñó un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la gasolina y diésel para reducir "de manera excepcional y temporal" el impacto de las variaciones extraordinarias del mercado internacional en los consumidores.

La reforma, establecida mediante decreto ejecutivo, mantiene el sistema de bandas e incorpora un mecanismo para responder a escenarios de alta volatilidad internacional. Esto permite que la variación del precio internacional del crudo impacte menos en el coste de los combustibles.

Este mecanismo solo se activa cuando se cumplan tres condiciones de manera simultánea y la rebaja tendrá un tope del 1,5 % mensual, según el decreto oficial, que "equivale a cinco centavos por galón (3,78 litros) en cada uno de los productos subsidiados", según explicó entonces Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo.

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Noboa dijo este viernes que la medida "amortigua" el efecto de la guerra en Oriente Medio "que no la veíamos venir, pero que nos afecta".