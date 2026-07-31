El vallenato y el pop se fusionan en el nuevo tema de Silvestre Dangond y Elena Rose

El tema trata sobre el inicio de una relación amorosa y hace uso del estilo de ambos artistas, el vallenato del cantante colombiano y el pop latino de la intérprete venezolana. Ambos grabaron por primera vez juntos en un estudio para este lanzamiento, que también cuenta con un vídeo grabado en Miami, en un escenario repleto de naturaleza y motivos florales, detallaron en un comunicado.

"Desde hace mucho tiempo admiro profundamente a Elena. Es una artista con un talento inmenso, una compositora brillante y una intérprete que transmite verdad en cada canción", afirmó Dangond, quien también resaltó el vínculo que tiene con el público venezolano.

Por su parte, Elena Rose calificó la colaboración como un "enorme orgullo" y remarcó que, pese a venir de géneros distintos, ambos artistas creen en la música "como un espacio para acompañar, inspirar y dejar algo bonito en el corazón de quienes nos escuchan".

Silvestre Dangond se suma a esta colaboración con cuatro Latin Grammy a sus espaldas y con un alcance de 6,1 millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify, mientras que Elena Rose figura como una de las compositoras e intérpretes con mayor proyección de la música latina.