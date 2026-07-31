Embajador de Israel ante la ONU duda del desarme total de Hamás

"Nadie confía en una organización terrorista. Hay que verificar lo que hace, no lo que dice. Pero estamos comprometidos con el plan", declaró Danon en una entrevista con la cadena CNN.

La Junta de Paz, creada por Trump para resolver conflictos, comenzando por el de Gaza, anunció el jueves un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en el enclave.

El embajador israelí afirmó haber escuchado que Hamás "jugaba con la idea de mover las armas de un almacén a otro": "Eso no es un desarme", aseveró.

"El desarme significa retirar completamente las armas de la Franja de Gaza, que Hamás no tenga la capacidad de tocar esas armas nunca más", añadió.

Preguntado por la condición impuesta por Hamás, según el conductor de la entrevista, de desarmarse si Israel deja primero de disparar y retira sus tropas hasta la frontera delimitada por la ONU, Danon avanzó que son cuestiones que "se pueden discutir y resolver".

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Sin embargo, insistió rápidamente en la falta de confianza que Israel tiene hacia Hamás: "Si está jugando y ofrece soluciones cosméticas, eso no funcionará para nosotros".

Un funcionario estadounidense aseguró a la cadena que el presidente Trump estaría "muy decepcionado" si Israel no cumple su parte del plan.

"En absoluto", dijo Danon para descartar que el mandatario tuviera que estar preparado ante una respuesta israelí que frustre sus planes.

"Si realmente aceptan y están dispuestos a entregar las armas, veremos progresos. Pero si se trata de un juego, entonces tendremos que volver a las negociaciones", concluyó.

El propio Trump dijo que está "muy contento" con el acuerdo para el desarme y aseguró tener "un entendimiento" con la Administración del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.