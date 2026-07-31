Español Álex Ubago llega a Ecuador en agosto en su gira por los 25 años de su debut

En esta gira el cantautor apuesta por un formato que privilegia la cercanía entre el artista y sus seguidores, indicaron este viernes los organizadores del concierto.

Por ello -anotaron- en un entorno más íntimo, en el Teatro San Gabriel, el público podrá reencontrarse con las historias, emociones y melodías que han acompañado distintas etapas de su vida, "en un concierto pensado para escuchar, recordar y compartir".

El concierto será a las 20:00 hora local del 6 de agosto (01:00 GMT del 7 de agosto).