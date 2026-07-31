Finlandia aísla una región tras detectar el primer caso de peste porcina en jabalíes

La agencia de seguridad alimentaria realizó un análisis PCR preliminar de los cadáveres de las crías de jabalí que detectó la presencia del virus, por lo que envió muestras al Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (España) para confirmar el resultado.

Las autoridades de Finlandia, uno de los pocos países de la Unión Europea (UE) que permanecía libre de PPA, establecieron una zona de restricción en torno al lugar donde se hallaron los jabalíes muertos, en la que están prohibidos los trabajos forestales, la recolección de setas y de bayas, la caza y otras actividades al aire libre.

También se prohíbe de manera preventiva el transporte de cerdos de granja en la zona y el uso de piensos y granos cosechados en el área para alimentar cerdos, aunque de momento no se ha detectado ningún posible contagio en explotaciones de porcino.

Asimismo, solo se permite el traslado de maquinaria agrícola y forestal fuera de la zona de restricción después de haber sido lavada y desinfectada.

Al mismo tiempo, las autoridades finlandesas intensificaron el viernes la inspección de la zona en busca de más jabalíes muertos para tratar de determinar el alcance del brote.

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Dada la proximidad con la frontera rusa, las autoridades no descartan que los jabalíes hayan podido llegar a Finlandia desde Rusia, país al que el Gobierno español considera como uno de los principales responsables de la propagación de la PPA por Europa.

La detección de los primeros casos de PPA han obligado a las empresas cárnicas finlandesas a suspender de inmediato sus exportaciones de carne de cerdo a varios países, especialmente de Asia.