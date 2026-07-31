Georgieva destaca estabilidad económica de Argentina e insta a "mantener el rumbo"

"Tras recobrar la estabilidad, Argentina necesita ahora transformar los logros conseguidos con tanto esfuerzo en una prosperidad duradera", expresó Georgieva en un mensaje publicado en el sitio web del FMI en el que presentó una serie de reflexiones y conclusiones tras su visita de dos días al país esta semana.

La titular del Fondo, que mantuvo una serie de reuniones de alto nivel -incluyendo una con el presidente Javier Milei-, consideró que Argentina ha atravesado una "notable estabilización" desde la asunción del mandatario en diciembre de 2023, y resaltó, entre otras cuestiones, la baja de la inflación, la mejora de la calificación crediticia y el superávit fiscal primario registrado durante los últimos dos años.

También destacó el desarrollo de la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, ubicada en el suroeste del país y que el pasado martes tuvo la oportunidad de recorrer, vestida con el casco y la ropa de trabajo de la petrolera argentina YPF.

"Vaca Muerta es apenas un ejemplo de un abanico de oportunidades", expresó Georgieva, que resaltó la inversión en el sector minero, la exportación de servicios basados en el conocimiento, y la agricultura.

Por otra parte, subrayó que "la siguiente fase consiste en cerciorarse de que estas oportunidades se extiendan a toda la economía", un mensaje que, dijo, "fluyó con claridad" en sus conversaciones con líderes empresariales.

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En esta línea, destacó la importancia de que "más argentinos perciban las ventajas del crecimiento económico en su vida cotidiana", algo que dijo requiere que una expansión de las pequeñas y medianas empresas y un aumento de los salarios.

En el primer semestre del año, la economía argentina acumuló un crecimiento del 1,7 %, apalancada en la producción de hidrocarburos, la minería y la agricultura, pero con la industria y el comercio aún golpeados por una demanda doméstica deprimida por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares, los problemas de crédito y políticas de apertura comercial que han afectado a la producción manufacturera local.

La tasa de desempleo es del 7,8 %, pero se mantiene en esos niveles gracias al crecimiento del empleo informal, mientras se han destruido 341.396 puestos de trabajo formal desde la llegada de Milei al Gobierno.

En abril de 2025, el Gobierno de Milei firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas que fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las reservas del Banco Central, con créditos por un total de unos 20.000 millones de dólares.

En mayo pasado, el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir -como en la primera revisión- la meta de acumulación de reservas monetarias.

La aprobación de la segunda revisión liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

El ritmo de acumulación de reservas de Argentina ha mejorado tras las dos primeras revisiones.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 57.870 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,6 % del total de los créditos pendiente de cobro por parte del organismo.