Gobierno de Bolivia recibe respaldo de misión internacional frente a recientes protestas

El apoyo de la misión se da al considerar que los promotores de las marchas trataron de desconocer la voluntad popular de las últimas elecciones y derrocar al actual mandatario boliviano.

"Expresamos solidaridad y apoyamos al Gobierno boliviano elegido constitucionalmente y exhortamos a la priorización del diálogo y las negociaciones dentro del marco constitucional establecido como una herramienta fundamental de la democracia. Instamos a la resolución pacífica de los conflictos sin violencia", apuntó la misión en un comunicado conjunto.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, sumado también el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción, mediante el cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.

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La misión de alto nivel conformada por representantes de Argentina, Canadá, Chile, EE.UU., Panamá, Perú y Uruguay, y en la que también estuvo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, mostró su apoyo a la Administración de Paz tras su visita esta semana.

Para los integrantes de este grupo, "los continuos esfuerzos por socavar y derrocar al Gobierno legítimo y democráticamente elegido del presidente Rodrigo Paz representan una seria amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática del país y nuestro hemisferio".

"Una minoría, actuando fuera de la ley, intentó desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace menos de un año, rechazó la disposición del Gobierno a entablar un diálogo y mantuvo bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano del acceso a alimentos, atención médica y otras necesidades básicas como el combustible", añadió la misión.

En ese sentido, resaltaron que los bloqueos "afectaron gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y pusieron en riesgo derechos fundamentales".

"Se produjeron muertes de civiles bolivianos por las restricciones al libre tránsito, que les impidieron acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Los manifestantes hirieron a agentes de policía en cumplimiento de su deber. Para que cualquier democracia funcione, la violencia no puede subvertir el orden constitucional", remarcó el grupo.

En ese sentido, enfatizó que "defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica requiere compromiso y cooperación".

Así, el grupo explicó que "consultarán con otros estados miembros de la OEA sobre acciones concretas para apoyar al Gobierno democráticamente elegido de Bolivia, incluyendo un informe al Consejo Permanente de la OEA, y colaborarán a través de la OEA en una coordinación regional cercana sobre los próximos pasos".

El jueves, tras la visita de la misión de alto nivel los días 29 y 30 de julio a las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, Ramdin sostuvo que Bolivia necesita "grandes reformas" que deberán surgir de "un gran diálogo".