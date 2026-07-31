Gobierno de Fujimori no decidió si otorga salvoconducto a Betssy Chávez para ir a México

El refugio concedido fue la respuesta al proceso por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022, por el que Chávez fue condenada, junto a Castillo, a 11 años y 5 meses de cárcel.

Consultada sobre otorgar un salvoconducto para que Chávez pueda viajar a México, Fujimori respondió a los periodistas que "todavía no hemos tomado la decisión final" y que va a tener "una conversación larga" con el canciller Carlos Espá sobre este asunto.

Horas antes, Espá había declarado a los medios de comunicación que el gobierno peruano actuará en cumplimiento de la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático, y que dispone la emisión del salvoconducto a quien haya recibido asilo, pero sin confirmar que, efectivamente, procederán de esa forma.

Perú retiró a su embajador en México y expulsó al embajador mexicano en Lima en diciembre de 2022, después de que el entonces presidente López Obrador condenase la destitución y encarcelamiento de Castillo y no reconociese la legitimidad de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025) como sucesora.

Las relaciones entre ambos países quedaron entonces a nivel de encargados de negocios hasta noviembre de 2025, cuando Perú rompió todos los lazos y expulsó al resto del personal diplomático mexicano, al enterarse que México había otorgado el asilo a Chávez.

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Sin embargo, el canciller peruano también declaró que tiene la esperanza de que las relaciones de su país con México se terminen normalizando y pueda producirse un encuentro entre las presidentas de los dos países, Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum, al afirmar que ve "muchas similitudes" entre ellas.