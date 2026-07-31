Italia matiza que los controles serán para viajeros no europeos llegados desde España

"El restablecimiento de los controles de acceso en las fronteras aéreas y marítimas con España no supondrá ningún cambio para los viajeros españoles y europeos hacia Italia, que seguirán pudiendo entrar en nuestro país, como de costumbre, sin ningún trámite burocrático adicional", informan fuentes gubernamentales.

Poco antes, el Ministerio del Interior italiano había informado de su decisión de introducir controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos.

El Gobierno ha tenido que salir al paso para matizar inmediatamente la información de Interior, que llegó incluso a anunciar en un comunicado (corregido poco después) un "cierre de fronteras marítimas y aéreas con España".

El Ejecutivo ha especificado que los controles introducidos "serán aleatorios y afectarán únicamente a los ciudadanos de terceros países (extracomunitarios) procedentes de España, con el fin de verificar la regularidad de su entrada en Italia".

La medida entrará en vigor a partir de mañana, sábado 1 de agosto, en plena campaña de vacaciones y con la consiguiente llegada de turistas internacionales a Italia.

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El comunicado del Gobierno presidido por Giorgia Meloni termina aclarando que "para quien desde Italia vaya a viajar a España no cambia nada".

Esta cuestión bilateral, estallada en plena temporada turística entre ambos países, ha surgido a raíz de la llegada de miles de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta, situada en el norte de África.

Sin embargo, el anuncio de Interior italiano se produce después de que las autoridades española hayan anunciado que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África ya han retornado a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron la frontera.