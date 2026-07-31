Justicia peruana anula condena del expresidente Humala y ordena su liberación inmediata

La justicia peruana declaró nula la sentencia a 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela, y ordenó su liberación, según la decisión conocida el jueves.

“Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso”, se lee en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) con fecha el 15 de julio.

El fallo

El TC resolvió un hábeas corpus -un recurso que protege de una detención ilegal- que la defensa de Humala, de 65 años, había presentado enero.

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En la sentencia se precisa que el Tribunal resolvió “declarar fundada la demanda, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal”.

La justicia peruana condenó a Humala en abril de 2025 a 15 años de prisión tras hallarlo culpable de lavado de activos en una trama de aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2006 y 2011, respectivamente.

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“Con bastante satisfacción recibimos una sentencia que ha declarado fundado el habeas corpus y, consecuentemente, ha dispuesto la nulidad de todo el proceso”, confirmó Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente.

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Pedraza indicó que para que se efectúe la libertad de Humala presentará la resolución del TC a la sala judicial en la que se encuentra la apelación de su caso.

“Espero que esa sala pueda discutirlo. En realidad, solo tiene que cumplir este mandato y disponer la libertad del señor Humala”, dijo Pedraza a la radio RPP.

Humala se encuentra preso en una cárcel especial para expresidentes al este de Lima.

El caso Odebrecht

Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.

Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).

Toledo fue condenado en octubre de 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.

La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos, pero tras la sentencia se asilo en la embajada de Brasil.