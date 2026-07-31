Kallas celebra el plan para desarmar a Hamás como "un paso constructivo hacia la paz"

"Queda mucho por encajar para que esto funcione. El éxito depende del compromiso total de todas las partes", advirtió Kallas en un mensaje en X, donde señaló que verificar el cumplimiento de Hamás "será un reto importante" y que Israel deberá retirarse de Gaza "con el tiempo".

La jefa de la diplomacia europea aseguró que el bloque está "preparado para apoyar los próximos pasos", entre ellos la entrada del Comité Nacional -el futuro gobierno tecnocrático palestino- y de la Fuerza Internacional de Estabilización.

Sus dos misiones sobre el terreno, añadió, "desempeñan un papel importante" en la construcción de un Estado palestino.

Kallas recordó que la UE es "el mayor donante humanitario" de Gaza, y que en julio destinó 900 millones de euros en ayuda para la recuperación del territorio tras la guerra.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

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Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

El acuerdo ha sido mediado por EE.UU. con el apoyo de Egipto, Catar, Turquía y el responsable de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov.