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31 de julio de 2026 a la - 16:55

La actividad económica de Nicaragua creció el 0,9 % en mayo de 2026

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San José, 31 jul (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nicaragua registró un crecimiento interanual del 0,9 % en mayo pasado, según el informe divulgado este viernes por el Banco Central.

Por EFE

El IMAE es un indicador que mide los diecisiete principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central de Nicaragua precisó que la variación acumulada del indicador entre enero y mayo se ubicó en el 3,9 %, y la variación promedio anual en el 5,3 %.

Las actividades con mayores crecimientos en mayo fueron energía y agua (21,1 %); construcción (12,5 %); hoteles y restaurantes (12,5 %); pecuario (8,5 %); transporte y comunicaciones (5,9 %); y otros servicios (8,3 %), detalló el emisor.

Por su parte, se registraron disminuciones en pesca y acuicultura (-29 %); explotación de minas y canteras (-16,8 %); industria manufacturera (-11,1 %); administración pública y defensa (-3,4 %); y agricultura (-1,5 %), de acuerdo con la información.

La disminución en explotación de minas y canteras se debió a la menor extracción de oro, principalmente, explicó la entidad monetaria.

En febrero pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025, según cifras oficiales.