La bolsa de São Paulo sube un 3,5 % mensual pese a las tensiones comerciales con EE.UU.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró hoy con 177.999 puntos básicos y enlazó dos sesiones seguidas en positivo, tras escalar un 1,88 % en la víspera.

La semana también acabó en verde con ganancias acumuladas del 2,3 %, impulsadas por la divulgación de algunos datos macroeconómicos de Brasil y Estados Unidos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,17 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,069 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña se revalorizó un 0,2 %, mientras que a lo largo del mes de julio se apreció un 1,8 %.

El mes de julio estuvo marcado por los vaivenes en el escenario internacional, con la guerra en Oriente Medio sin una definición clara y los precios internacionales del petróleo oscilando de forma abrupta en ambas direcciones.

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Brasil sufrió, además, una nueva embestida de Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump impusiera aranceles adicionales del 25 % y el 12,5 % a una parte de los productos brasileños por supuestas prácticas comerciales "desleales" y uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas, respectivamente.

El nuevo 'tarifazo' reabrió la crisis diplomática vivida el año pasado entre ambos países. Todo ello cuando el país sudamericano se prepara para el arranque de la campaña electoral de cara a las presidenciales del próximo mes de octubre.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron hoy los títulos de la filial brasileña del Banco Santander, que se dispararon un 13,3 %.

La entidad financiera española anunció el jueves que lanzará una oferta para adquirir el 10 % restante de su filial en Brasil.

En la otra cara de la moneda, las acciones de la cadena de supermercados Pão de Açúcar encabezaron las pérdidas al caer cerca de un 5,5 %.

El volumen financiero alcanzó los 23.500 millones de reales (4.600 millones de dólares / 4.000 millones de euros), en unos tres millones de operaciones.