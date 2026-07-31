La Bolsa española sube un 0,13 % tras resultados empresariales y atenta a Oriente Medio

El selectivo IBEX 35 escaló 25,2 puntos, ese 0,13 %, y terminó de negociar en los 19.782,9 puntos, aunque llegó a situarse en los 19.953,5 puntos y, con ello, batió un nuevo récord histórico intradía. En lo que va de año se revaloriza un 14,3 %.

El IBEX abría la jornada con avances y mantuvo el tono alcista durante gran parte de una sesión que estuvo marcada por los resultados empresariales de las compañías nacionales, mientras Wall Street se movía en terreno dispar.

El banco Unicaja subió un 2,21 % y lideró las ganancias del selectivo después de ganar un 7 % más en el primer semestre.

La siderúrgica Arcelormittal subió un 1,92 %; la energética Endesa, 1,58 %; y la inmobiliaria Merlin Properties un 1,35 %.

La empresa de infraestructuras y renovables Acciona fue el valor más castigado (-5,39 %) tras obtener un beneficio semestral un 84,3 % inferior, seguida de la compañía de salud Grifols (-4,05 %), y de Corporación Acciona Energía Renovable (-3,64 %).