La Bolsa mexicana pierde 0,04 % en julio y cierra en rojo en cuatro de los últimos 5 meses

El retroceso de julio se unió a las caídas de marzo (-3,91 %), abril (-1,1 %) y junio (2,36 %) y contrasta con los positivos de enero (5,12 %), febrero (5,63 %) y mayo (1,08 %).

"El mercado de capitales cerró el mes con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas mensuales de las emisoras: Volaris (-16,96 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-14,86 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-10,23 %), Quálitas (-9,65 %), Gruma (-8,08 %) y Alsea (-8,03 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló el rendimiento negativo del mercado mexicano en julio pero destacó que en lo que va de 2026 su avance es del +4,09 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por dólar, frente a los 17,34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 172 millones de títulos por un importe de 16.231 millones de pesos (unos 937 millones de dólares).

De las 684 firmas que cotizaron en la jornada, 325 terminaron con sus precios al alza, 335 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el 4,67 %; de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 3,88 %, y de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el 3,59 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la desarrolladora inmobiliaria Dine (DINE A), con el -11,48 %; y del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO B), con el -5,05 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el –4,85 %.