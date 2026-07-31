La centro-derecha brasileña deja aislada la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro

El primer paso lo dio hoy el Partido Progresistas (PP), que anunció su decisión de mantenerse neutral en la disputa presidencial y de liberar a sus dirigentes para que apoyen a diferentes candidatos en las elecciones regionales, descartando así una alianza formal con Bolsonaro.

La decisión también impidió que la senadora Tereza Cristina Corrêa, uno de los principales portavoces del agronegocio brasileño, fuera postulada como candidata a la Vicepresidencia en la fórmula del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro había anunciado la víspera que la senadora y exministra de Agricultura en el Gobierno de su padre (2019-2022) le había comunicado que estaba dispuesta a ser su compañera de fórmula, lo que el PP terminó frustrando.

La determinación del PP supone un revés para la estrategia de Bolsonaro, que buscaba ampliar su base de apoyo con partidos del denominado 'centrão', el influyente bloque de fuerzas de centro y centro-derecha que tradicionalmente desempeña un papel decisivo en la formación de mayorías políticas.

La expectativa ahora está puesta en la convención de União Brasil, prevista para el próximo martes. La formación mantiene una coalición partidaria con el PP y la mayoría de sus dirigentes ha dejado claro en los últimos días que la tendencia es adoptar la misma posición de neutralidad.

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Ese mismo martes también celebrará su convención Republicanos, otro de los partidos que Bolsonaro intenta atraer a su coalición y que cuenta entre sus dirigentes con el actual gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, un importante aliado de los Bolsonaro.

Aunque el respaldo al candidato del PL aún no ha sido descartado formalmente, diferentes corrientes internas consideran que la opción preferida es permanecer neutrales y permitir acuerdos regionales independientes.

El aislamiento del candidato del PL se acentúa porque otras fuerzas relevantes del centro-derecha ya optaron por presentar candidaturas propias.

El Partido Social Democrático (PSD) postuló al exgobernador del estado de Goiás Ronaldo Caiado, mientras que el partido Novo lanzó al exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema.

En la práctica, estas decisiones dejan al Partido Liberal, la fuerza liderada por el expresidente ultraderechista, como el único partido alineado oficialmente con la candidatura de Flávio Bolsonaro.

En contraste, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ya aseguró el respaldo de la mayor parte de las fuerzas de izquierda para la campaña en la que intentará su reelección, entre ellas el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

Los grandes partidos de centro-derecha, incluyendo PP, União Brasil, Republicanos y PSD, por lo general actúan juntos en el Congreso y cuentan con 273 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados, por lo que pueden darle mayoría a cualquier gobierno.

El PL de Bolsonaro es individualmente la primera minoría en la Cámara, pero tan solo cuenta con 97 diputados, mientras que la coalición progresista liderada por el PT de Lula reúne a 87.

Las alianzas partidarias tienen una importancia que va más allá del respaldo político.

En Brasil, la legislación electoral distribuye el tiempo gratuito de propaganda en radio y televisión de acuerdo con el tamaño de las bancadas de los partidos que integran cada coalición, por lo que sumar aliados permite aumentar significativamente la exposición de los candidatos durante la campaña oficial.

Si se queda únicamente con el apoyo del PL, Flávio Bolsonaro tan solo tendrá derecho a 4 minutos y 20 segundos de tiempo (Lula a 5 minutos y 32 segundos) en cada uno de los bloques de propaganda electoral, considerados una herramienta clave para llegar a los electores indecisos.

El escenario también coincide con un deterioro de la posición del senador en las encuestas. Según el más reciente sondeo de Datafolha, divulgado la semana pasada, Lula obtendría el 48 % de los votos frente al 43 % de Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.

La disputa llegó a ser mucho más ajustada meses atrás, cuando diversas encuestas mostraban un empate técnico entre ambos candidatos dentro del margen de error.