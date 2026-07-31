La china Sinochem vende el 14 % de Pirelli tras la intervención del Gobierno italiano

El diario oficial China Daily se hizo eco hoy de la transacción, mediante la cual la citada subsidiaria, Marco Polo International Italy, reduce la participación del grupo chino desde el 34,1 % al 20,1 %.

Según un despacho divulgado a través de la página oficial de la Bolsa de Milán, el comprador de esos cerca de 152 millones de participaciones es el millonario checo Michal Strnad, y el precio pagado por ellas es de 6,5 euros por unidad, lo que eleva la operación a 987 millones de euros.

Su firma de inversión, Lumina Crown, se convierte así en el tercer mayor accionista de Pirelli, mientras que Sinochem cae a la segunda posición por detrás de MTP-Camfin, que vuelve a ser la número uno en ese listado al controlar un 26,5 % de la compañía.

China Daily explica que Marco Polo International Italy es filial del fabricante estatal de neumáticos CNRC, cuya matriz, ChemChina, se hizo con una participación mayoritaria en Pirelli en 2015 antes de fusionarse con Sinochem en 2021.

Ante la influencia de China sobre la emblemática empresa italiana, Roma aprobó en abril un decreto haciendo uso de su 'acción de oro', que otorga al Estado la potestad para intervenir en operaciones de mercado con compañías estratégicas.

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Pirelli explicó entonces que, tras la intervención gubernamental, sus socios chinos ya no podrían designar más de tres consejeros y que no podrían ejercer los cargos de presidente o consejero delegado, entre otros.

El objetivo clave era proteger una tecnología de Pirelli denominada 'Cyber Tyre' ('neumático cibernético', en inglés), un tipo de rueda-sensor que recopila y transmite datos en tiempo real.

El Gobierno considera estratégica a la compañía por ser el primer operador a nivel global en invertir en esta tecnología que, además, recoge informaciones sensibles como "el estado de los neumáticos", "los hábitos de los usuarios" o el estado del suelo.

Pirelli ya había sido objeto de una 'acción de oro' similar en el año 2023 ya que, en caso de que las compañías chinas se hicieran con su control total, correría el riesgo de no poder exportar sus ruedas y productos en Estados Unidos.