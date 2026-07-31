La epidemia de ébola en RD Congo se convierte en la segunda con más casos de la historia

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación, el brote supera así los 3.481 contagios de la epidemia que también afectó al este del país entre 2018 y 2020, cuando murieron 2.299 personas; aunque aún está lejos de los 11.000 muertos y 28.000 casos del brote que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, el peor de la historia.

La tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 44,1 %, y 807 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalización", con datos actualizados a 29 de julio.

Además, 626 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 78,7 %.

"En los puntos de entrada y control, los viajeros son sensibilizados, detectados y alentados a adoptar los gestos de protección. La comunicación también destaca los testimonios de curación y el trabajo de los equipos de primera línea, al tiempo que fortalece los mecanismos de prevención de abusos y protección de las comunidades", añadió el ministerio.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (el epicentro), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte).

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Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país.

Sin embargo, Uganda dio de alta el 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado en el país y se declaró "libre de ébola" el 28 de julio, después de concatenar 42 días sin nuevos contagios.

La enfermedad dejó en ese país un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es el brote con un crecimiento más rápido de contagios desde su declaración, según la OMS.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.