La fiscal de Nueva York demanda a Kalshi por operar un "negocio ilegal de apuestas"

La demanda, presentada ante un tribunal estatal de Manhattan, sostiene que Kalshi opera una plataforma de apuestas no autorizada al permitir a los usuarios apostar dinero sobre el resultado de acontecimientos futuros.

Según la Fiscalía, una investigación concluyó que los llamados "mercados de predicción" de la empresa cumplen la definición legal de juego de azar, ya que "el resultado de los eventos es incierto y escapa al control de los participantes".

Por ello, sostiene que la compañía debe estar registrada ante la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, algo que no ha hecho.

"Las leyes sobre el juego existen para proteger a los consumidores, prevenir la ludopatía, financiar servicios públicos esenciales y garantizar que todas las empresas compitan bajo las mismas reglas", afirmó Hochul en un comunicado.

La gobernadora añadió que "ninguna empresa está por encima de la ley".

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Por su parte, James aseguró que "no importa cómo se denominen, los mercados de predicción como Kalshi son plataformas de apuestas, simple y llanamente", y acusó a la compañía de "ignorar la legislación y perjudicar a los neoyorquinos".

La Fiscalía también sostiene que Kalshi evita el pago de impuestos que sí abonan los casinos y las plataformas autorizadas de apuestas deportivas móviles, "ingresos que el estado destina a financiar escuelas públicas, programas deportivos para jóvenes y tratamientos contra la adicción al juego".

Además, la demanda señala que la plataforma permite operar a usuarios de entre 18 y 20 años, pese a que la legislación estatal fija en 21 años la edad mínima para participar en apuestas deportivas móviles.

Según las autoridades, ello "expone a los jóvenes a mayores riesgos de problemas financieros y de salud mental relacionados con el juego".

La demanda solicita una orden judicial permanente para impedir que Kalshi continúe operando en Nueva York, así como "la devolución de todas las ganancias obtenidas" presuntamente de forma ilegal, la restitución del dinero a los consumidores afectados y multas equivalentes al triple de los beneficios obtenidos mediante esas actividades.

Kalshi, fundada en 2021 y con sede en Nueva York, comenzó ofreciendo contratos sobre acontecimientos económicos y políticos y en 2025 amplió su actividad a mercados relacionados con eventos deportivos, defendiendo que se trata de contratos financieros regulados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y no de apuestas deportivas.

El litigio se suma al enfrentamiento entre varios estados y el regulador federal sobre la naturaleza de los mercados de predicción. La CFTC y plataformas como Kalshi sostienen que estos contratos son derivados financieros sujetos a regulación federal, mientras Nueva York y otros estados consideran que son apuestas sujetas a las leyes estatales sobre el juego.