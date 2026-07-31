La gran banca española gana el récord de 20.164 millones de euros hasta junio, un 18 % más

Solo entre abril y junio, estos seis bancos ganaron 9.349,3 millones de euros (unos 10.766 millones de dólares), que se suman a los más de 10.800 millones de euros (aproximadamente 12.437 millones de dólares) que obtuvieron en los tres primeros meses del año, según los datos recogidos este viernes por EFE.

El Banco Santander se anotó las mayores ganancias con un beneficio atribuido de 8.973 millones de euros -unos 10.334 millones de dólares- en el mejor primer semestre de su historia, un 31 % más que en el mismo periodo de 2025, aunque incluían una plusvalía de 1.895 millones de euros (alrededor de 2.183 millones de dólares) por la venta de su filial en Polonia.

El resultado ordinario, que excluye esa partida excepcional y 250 millones de euros (casi 288 millones de dólares) para la reestructuración tras la compra de TSB en Reino Unido, ascendió a 7.328 millones de euros -unos 8.442 millones de dólares-, un nuevo récord y un 15 % más interanual, gracias a la captación de clientes y el ahorro de gastos.

El grupo Santander, que preside Ana Botín, ganó 3.518 millones de euros (unos 4.052 millones de dólares) solo en el segundo trimestre y la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE, por sus siglas en inglés) subió al 15,6 %.

En segundo lugar figura el banco BBVA, que obtuvo un beneficio de 6.051 millones de euros, o 6.969 dólares, en el primer semestre de 2026, un 11,1 % más, impulsado por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y favorecido por el incremento de la actividad crediticia, con un incremento de los créditos a empresas del 13 % y del 7 % a particulares.

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El ROTE alcanzó el 22,2 %, pero además de los resultados, el banco que lidera Carlos Torres anunció el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros (unos 2.303 millones de dólares).

El podio de los beneficios de la gran banca española lo completa CaixaBank, que ganó 3.203 millones de euros -aproximadamente 3.689 millones de dólares- en los primeros seis meses del año, un 8,5 % más interanual, gracias al crecimiento de la actividad comercial y de los ingresos por servicios.

Y su rentabilidad sobre el capital tangible se situó en el 18 % en el primer semestre.