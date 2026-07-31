La moneda de Venezuela cae un 15 % frente al dólar estadounidense en julio

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), julio comenzó con un dólar en 633,36 bolívares, por lo que se trata de un incremento del 17,8 % en el mes, lo que, según expertos, encarece productos y servicios debido a que están mayormente cotizados en la moneda norteamericana, aunque el euro ganó terreno como referencia para fijar precios.

En lo que va de 2026, la devaluación del bolívar fue del 59,6 % debido a la acelerada subida del precio oficial del dólar, que comenzó el año en 301,37 bolívares, lo que significa que desde entonces aumentó un 147,7 %.

El país petrolero acumula una inflación del 129,8 % hasta junio, cuando los precios se incrementaron un 13,8 %, siete puntos y medio más respecto a mayo, según el Banco Central.

El pasado 9 de julio, el economista Asdrúbal Oliveros dijo a EFE que en las dos semanas posteriores a los terremotos hubo "una aceleración de la depreciación del bolívar, principalmente en el mercado oficial".

También explicó entonces que la emergencia por los sismos generó "presiones adicionales sobre el gasto público y las expectativas, lo que también incide en el mercado cambiario".

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La cotización del dólar acumula más de una veintena de meses en un aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento de la moneda venezolana, con la que aún se cobran servicios básicos y se pagan salarios, que han perdido poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte del país caribeño dejaron más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según las autoridades.