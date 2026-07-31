La OEA estudia reunir a sus cancilleres por el fin de las elecciones en Nicaragua

El Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión extraordinaria el próximo 5 de agosto para debatir una resolución titulada 'Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua'.

Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, tras completarse el proceso de salida iniciado por el Gobierno de Daniel Ortega, por lo que actualmente no cuenta con representantes ante el organismo.

La sesión se producirá después de que Ortega, quien copreside el país junto a su esposa, Rosario Murillo, declarara el 19 de julio en un mitin que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

Sus palabras fueron matizadas días después por el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el también sandinista Gustavo Porras, quien dijo que sí habrá comicios pero tras una reforma constitucional que permita excluir a "los traidores de la patria", en referencia a la oposición.

Las declaraciones de Ortega generaron el rechazo de países vecinos, como Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.