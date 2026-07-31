La ONU registra centenares de muertes y violaciones sexuales en Haití entre marzo y junio

Al menos 542 personas murieron y otras 355 resultaron heridas en la zona de La Plaine de Cul-de-Sac, al norte de Puerto Príncipe, en choques entre las pandillas, de acuerdo con el documento de la ONU difundido este viernes. Cerca del 23 % de las víctimas eran civiles.

Estos enfrentamientos entre las bandas armadas están vinculados al control de fuentes de ingresos ilícitos y a actividades de extorsión.

Según el informe de la oficina del secretario general de la ONU, la violencia también provocó el desplazamiento forzado de unas 18.000 personas y afectó el funcionamiento de centros de salud y otros servicios básicos.

La mayoría de los desplazados se vio obligado a refugiarse en campamentos improvisados en Puerto Príncipe, la capital haitiana donde hay más de 300.000 personas en esa condición, según los datos del informe.

Solo en Artibonito, entre finales de marzo y abril, los ataques dejaron al menos 122 muertos y 70 heridos, mientras las bandas mantienen el control de importantes rutas de transporte y dificultan el acceso a bienes esenciales.

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El organismo mundial señaló que la violencia se ha extendido a otros departamentos de Haití, como Artibonito, Centro y Sudeste.

La ONU también denunció que la situación de los derechos humanos continúa deteriorándose, con 825 hechos de violencia sexual registrados entre marzo y mayo, la mayoría violaciones colectivas, además de 87 víctimas de actos de violencia colectiva perpetrados por grupos de autodefensa o pobladores.

El informe añade que el hacinamiento en las cárceles supera el 300 % de su capacidad y que el 82 % de los reclusos no tiene una condena, mientras los procesos judiciales por algunas de las principales masacres ocurridas en los últimos años siguen sin avances.

Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, en particular en los altísimos niveles de inseguridad, que entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año causó 5.519 muertos y 2.608 heridos, según cifras oficiales.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en septiembre de 2025 sustituir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS) por la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión que podrá estar integrada por hasta 5.500 efectivos, entre militares y policías, de varios países.