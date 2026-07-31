La policía incrementa su presencia en las calles de Ceuta por migrantes que no retornan

Los agentes están procediendo a indicar a estas personas que deben dirigirse a la frontera del Tarajal para regresar por el mismo sitio por el que accedieron en la jornada de ayer.

Mientras tanto, el personal de varias unidades del Ejército de Tierra también está realizando funciones de colaboración con los funcionarios policiales tanto en el centro de la ciudad como en los aledaños del paso fronterizo.

La entrada de personas desde Marruecos prácticamente se ha reducido a pequeños grupos que todavía intentan acceder a nado y por zonas del vallado, según ha podido comprobar EFE.

Prácticamente todos los migrantes que entraron masivamente en Ceuta en las últimas horas ya han vuelto a Marruecos, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior.

A las seis de esta tarde ya habían retornado a Marruecos 48.300 migrantes de los más de 50.000 que se calcula que cruzaron en las últimas horas a nado y a través de las vallas desde Marruecos a Ceuta.

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No obstante, el Gobierno de Ceuta ha elevado a unas 60.000 las personas que han cruzado ilegalmente a la ciudad.