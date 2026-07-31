La UA pide apoyo financiero para su misión en Somalia tras cumbre extraordinaria en Uganda

Youssouf participó en la Segunda Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de los países contribuyentes de tropas a la AUSSOM, un encuentro en el que también estuvo presente la cúpula directiva del Gobierno de Somalia.

El jefe del ejecutivo del organismo continental expresó su agradecimiento al presidente ugandés, Yoweri Museveni, por acoger la cita y por el liderazgo de su país en la seguridad regional, al tiempo que rindió homenaje al "valor y la dedicación" del personal militar, policial y civil desplegado en la misión.

Asimismo, Youssouf reafirmó la solidaridad de la UA con el Gobierno de Somalia en su proceso de estabilización y subrayó la necesidad de respaldar el liderazgo del propio país en la gestión de su agenda de paz.

En los márgenes de la cumbre, el presidente de la Comisión de la UA mantuvo una reunión bilateral con Museveni para abordar la evolución de las crisis en la región de los Grandes Lagos y en Sudán del Sur, contexto en el que solicitó el apoyo continuo de Kampala para impulsar el diálogo inclusivo y la estabilidad regional.

Los líderes regionales se reunieron bajo el lema "Sostener el proceso de estabilización en Somalia", un país golpeado por la violencia yihadista —principalmente del grupo Al Shabab— y la inestabilidad política.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cumbre se celebró en un contexto complicado para la AUSSOM: aunque la Unión Europea (UE) aprobó el pasado abril una nueva ayuda de 75 millones de euros para el componente militar de la misión —manteniéndose como el mayor contribuyente directo a los sucesivos dispositivos de la UA en Somalia—, EE. UU. notificó el pasado 1 de julio el fin de su financiación a partir del próximo 31 de diciembre.

Según la prensa internacional, Washington no se opondría a la renovación del mandato de la AUSSOM por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque rechazaría cualquier prórroga que incluya apoyo logístico u operativo.

La UA ha desplegado desde marzo de 2007 tres misiones de este tipo, y todas ellas han dependido en gran medida del apoyo financiero y logístico de la ONU, la UE y otros socios, incluyendo el transporte de tropas, el apoyo aéreo, el combustible, los alimentos, el agua, los servicios médicos y el mantenimiento.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.