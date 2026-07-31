La UE debe considerar excluir a España del acuerdo de Schengen, defiende Dinamarca

"Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen", señaló la mandataria socialdemócrata en un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau.

Frederiksen resaltó que la migración incontrolada es una "amenaza" contra Europa y contra Dinamarca y enfatizó la importancia de mantener el control de las fronteras externas de la UE.

La primera ministra danesa aseguró que ya ha hablado con su colega italiana, Giorgia Meloni, la primera en impulsar la idea de una posible suspensión del acuerdo de Schengen con España, y añadió que quieren discutir la situación con otros líderes europeos.

"Las imágenes que llegan de Ceuta son violentas. No vamos a aceptar una repetición de 2015", señaló Frederiksen en alusión a la crisis migratoria desencadenada por la guerra en Siria.

El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 34, informaron a EFE fuentes policiales.

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Según informó el Ministerio español del Interior, más de 25.000 migrantes han retornado ya durante este viernes a Marruecos, de los aproximadamente 50.000 que habían entrado de forma irregular a Ceuta en los últimos días.

La previsión es que la cifra aumente a lo largo de la jornada de forma ostensible, ya que las salidas de esa ciudad española del norte de África hacia territorio marroquí se están produciendo a un ritmo muy alto, de unas 150 personas por minuto, añadió Interior.

La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes desde territorio marroquí a Ceuta y desembocó el jueves en una entrada masiva e irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos.