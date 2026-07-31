Macron subraya su solidaridad con España por Ceuta e insiste en el recurso a Frontex

En un mensaje en su cuenta de X, Macron se felicitó por "la cooperación en marcha (de España) con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos".

De su diálogo con Pedro Sánchez, contó que se trataba de "marcar nuestra solidaridad y proponer cualquier ayuda necesaria, incluido a través de Frontex".

Hasta ahora las autoridades españolas se han resistido recurrir a Frontex, que ha sido una propuesta recurrente de Francia igualmente en pasadas crisis migratorias.

El presidente francés quiso dejar claro que aunque Ceuta no forma parte del espacio de libre circulación en Europa establecido por los acuerdos de Schengen, desde el jueves pidió a su ministro del Interior un refuerzo de los controles en las fronteras entre Francia y España, "si fuera necesario".

En concreto, se han desplegados cuatro unidades de fuerzas móviles, aviones y drones, lo que viene a añadirse a las disposiciones en vigor en esa frontera desde 2020, con brigadas comunes con España y una acción conjunta contra la inmigración clandestina.

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Todas esas medidas, recordó Macron, vienen a completar los instrumentos europeos disponibles para las expulsiones de migrantes clandestinos y para aplicar el pacto de asilo y migraciones que, según subrayó, supusieron un descenso del 25 % de las entradas irregulares en la Unión Europea el pasado año y una caída que ha continuado en las rutas del atlántico y del Mediterráneo occidental en 2026.

El presidente francés, que reiteró la "solidaridad con España, con su Gobierno y con su pueblo", señaló la que es su línea de acción: "solidaridad y responsabilidad con nuestros socios europeos para que se apliquen nuestras reglas de firmeza en el terreno de retornos y de protección de las fronteras exteriores".

Macron no hizo en ningún momento alusión, con respecto a esta crisis migratoria en Ceuta, al proceso de regularización de cientos de miles de sin papeles que se está llevando a cabo en España y que sí fue profusamente utilizado para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por los líderes de la derecha y de la extrema derecha francesa.

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, que el jueves estuvo en contacto telefónico con su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, dijo esta mañana que tenía previsto hoy volver a hablar con él para estar al corriente de la situación.