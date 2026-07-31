Marruecos detiene a 70 personas por incidentes violentos durante la crisis migratoria

Los detenidos son investigados por delitos relacionados con tentativa de homicidio, incendio intencionado y daños a bienes públicos y privados, según indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

Los cargos se derivan de los enfrentamientos ocurridos en la madrugada del viernes en Fnideq (Castillejos), donde grupos minoritarios atrincherados en las colinas próximas al paso fronterizo con Ceuta se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes e incendiaron varios vehículos.

La crisis estalló el jueves, cuando unas 60.000 migrantes, según estimaciones del Gobierno de Ceuta, cruzaron de forma irregular hacia la ciudad autónoma española.

El acuerdo alcanzado entre Madrid y Rabat para la repatriación inmediata de los migrantes en situación irregular, junto con el cierre temporal de comercios en Ceuta a raíz de la crisis, ha propiciado el regreso de unas 53.000 personas a Fnideq durante la jornada del viernes.

Sin embargo, este retorno masivo ha desbordado la capacidad de Fnideq, una ciudad de menos de 80.000 habitantes, donde comercios, restaurantes y bancos permanecen cerrados por temor a nuevos episodios de violencia.

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Aunque miles de migrantes ya han emprendido el regreso a sus ciudades de origen, muchos continúan deambulando por las calles, pernoctan en parques y espacios públicos y buscan algún medio de transporte para abandonar esta localidad del norte de Marruecos, tradicional destino vacacional para familias marroquíes.

Entretanto, equipos de limpieza trabajan para retirar escombros, piedras y restos de vehículos calcinados en las inmediaciones de la frontera con Ceuta, donde la situación comienza a recuperar progresivamente la normalidad.