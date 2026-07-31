Mayor servicio de libros electrónicos ruso retira productos relacionados con Pável Dúrov

"El Grupo de Empresas Litres opera de conformidad con la legislación rusa", informó la empresa a medios rusos, citado por el portal de Meduza.

Los negocios rusos comenzaron a retirar productos relacionados con el emprendedor ruso, que desde hace años vive en el extranjero.

El jueves las autoridades rusas incluyeron a Dúrov en el listado de terroristas y extremistas después de que el Servicio Federal de Seguridad ruso lo acusara de colaborar con el terrorismo.

Las fuerzas de seguridad rusas basaron sus acusaciones en la negativa de Telegram a no eliminar canales y chat que según las autoridades rusas infringían la ley.

Anteriormente, el funcionamiento de Telegram, la red social más popular del país, ya fue bloqueado y quedó únicamente disponible a través del uso de redes privadas virtuales.