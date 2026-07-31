Meloni defiende sus controles con España por "seguridad nacional"

Meloni explicó en sus redes sociales su decisión de "suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por el Acuerdo de Schengen en las conexiones marítimas y aéreas con España, reintroduciendo los controles fronterizos".

"Se trata de una medida extraordinaria, adoptada para proteger la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones para nuestro país. La medida permanecerá en vigor únicamente durante el tiempo necesario, prestando especial atención a limitar cualquier impacto sobre los flujos turísticos del verano", afirmó.

Asimismo, dijo que Italia está "dispuesta a apoyar toda iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión Europa y afrontar con determinación la situación actual".

"Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la inmigración irregular y golpear a las redes criminales que trafican con seres humanos", terminó.

El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos a personas procedentes de España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos.

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El Gobierno posteriormente ha matizado que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea llegados desde España.