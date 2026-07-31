Ministro israelí invita a Sánchez a acoger a gazatíes en España tras crisis de Ceuta

"Mis felicitaciones al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la 'diversidad humana'", dice de forma irónica Ben Gvir en su cuenta de X tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

"Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamás y los residentes de Gaza, le llamo a traducir las palabras en hechos: abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar. Esta es una excelente oportunidad para contribuir un poco más a la 'diversidad humana' de España", añade el ministro.

El Gobierno israelí arremete de forma regular desde finales de 2023 contra el de Sánchez, por su defensa del derecho internacional humanitario y en contra del "genocidio" en Gaza, donde Israel ha matado a más de 80.000 personas, contando miles de cuerpos aún desaparecidos.

Además, el mandatario español también se ha posicionado a favor de las suspensión del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, y del fin de los ataques y de la ocupación israelí de territorio libanés por parte del Ejército israelí.

Por su parte, Ben Gvir aboga por la destrucción absoluta de Gaza y la expulsión de los palestinos, además de instaurar en las cárceles israelíes -bajo su potestad como ministro de Seguridad- un sistema de torturas, vejaciones, falta de alimento y de atención médica para los detenidos palestinos.