Panamá devuelve a Colombia a una mujer presuntamente vinculada a las FARC

Las autoridades no determinaron si los nexos son con las extintas FARC o las disidencias de las mismas, ni otros detalles de la mujer.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá interceptó a la ciudadana de nacionalidad colombiana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un importante centro de conexiones regional.

Tras producirse la alerta en los sistemas migratorios del aeropuerto, las autoridades negaron la entrada y procedieron a la devolución inmediata de la mujer, "quien mantenía antecedentes penales y nexos con la organización armada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según un comunicado del SNM.

La semana pasada, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, aseguró que en el territorio panameño no existe la presencia de Clan del Golfo ni de la guerrilla o paramilitares de Colombia, país con el comparte la espesa frontera selvática del Darién.

El titular de Seguridad respondió así durante una entrevista en una televisión panameña después de que la revista colombiana Semana reveló que capos del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC se estarían refugiando en Panamá, en base a fuentes de inteligencia.