Paraguay expresa en nota de protesta a Brasil "desagrado" por declaraciones de Lula

"El Gobierno de la República del Paraguay expresa formalmente su desagrado por estas declaraciones. Las rechaza en todos sus términos ya que presentan de manera distorsionada hechos históricos de singular relevancia para el pueblo paraguayo", afirma la nota entregada al diplomático por el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, y el vicepresidente del país, Pedro Alliana, en la sede de la Cancillería en Asunción.

El pronunciamiento se conoció un día después de que el canciller paraguayo convocara al embajador brasileño en respuesta a unas afirmaciones formuladas hace una semana por Lula durante una visita a una fábrica de la empresa de defensa Avibras Aeroco, en el interior de São Paulo.

El gobernante aseguró entonces que a Brasil le gusta la paz, pero señaló que no pueden "olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir" territorio brasileño y desencadenó la conocida Guerra de la Triple Alianza, que diezmó al primer país.

"Los acontecimientos que marcaron profundamente la historia de nuestros pueblos deben ser abordados con responsabilidad y espíritu de reconciliación, sobre la base del respeto recíproco y del reconocimiento de la complejidad de los procesos que determinaron su desarrollo", subrayó al respecto la nota, que el vicepresidente paraguayo leyó ante la prensa.

De igual manera, el Gobierno de Paraguay estimó "oportuno" que Brasil devuelva piezas de artillería y otros artefactos que tomó como trofeos de guerra, al considerarse una forma de "cerrar definitivamente las heridas de esa trágica contienda".

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"Para ello consideramos que la devolución del Cañón Presidente López; del Cañón Cristiano; de los demás trofeos de guerra así como la entrega de copias de todos los documentos históricos sobre la Guerra de la Triple Alianza que obran en los Archivos de la República Federativa del Brasil, constituirán un apreciado gesto de reparación", prosiguió la nota.

Tras leer el documento, Alliana dijo a la prensa que el embajador Marcondes de Carvalho le transmitió que Lula no quiso ofender al pueblo de Paraguay, y que sus declaraciones se sacaron de contexto.