Pemex pierde 1.601 millones de dólares en lo que va de 2026 pese a ganancias trimestrales

Según su reporte difundido este viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) e inversionistas, el resultado negativo sucedió pese a que la petrolera estatal mexicana regresó a números positivos en el periodo abril-junio con ganancias por 18.024 millones de pesos (1.32 millones de dólares).

Pemex reportó ingresos por 510.443 millones de pesos (29.218 millones de dólares) en el segundo trimestre y por 876.139 millones de pesos (50.151 millones de dólares) entre enero y junio.

La utilidad de operación alcanzó 85.483 millones de pesos (4.893 millones de dólares) en el trimestre, mientras que en el acumulado ascendió a 124.989 millones de pesos (7.154 millones de dólares).

Durante la conferencia con inversionistas, el director general, Juan Carlos Carpio, afirmó que la empresa registró el mayor nivel de ingresos de los últimos 14 trimestres y el mejor rendimiento operativo de los últimos 15 trimestres, impulsados por el fortalecimiento del mercado interno y las exportaciones.

Añadió que los resultados reflejan avances simultáneos en producción, refinación y disciplina financiera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el plano operativo, la producción total de hidrocarburos promedió 2,447 millones de barriles diarios (mbd) de petróleo crudo equivalente, un aumento de 4,6 % anual.

La producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en 1,658 mbd, aún lejos de la meta de esta Administración de 1,8, mientras que la de gas natural alcanzó 4.006 millones de pies cúbicos diarios, casi 1.000 millones menos de su objetivo hacia 2030.

En refinación, el proceso de crudo aumentó 2,9 % anual hasta 1,008 millones de barriles diarios, en tanto que la producción de petrolíferos avanzó 3,4 %, impulsada principalmente por el diésel (+19,3 %), las gasolinas (+2,9 %) y la turbosina (+2,3 %).

Las ventas nacionales de petrolíferos crecieron 9,8 %, con incrementos de 11,4 % en gasolinas y de 19,1 % en diésel.

Pemex informó que su deuda financiera se redujo a 77.456 millones de dólares al 30 de junio, una disminución de 9,1 % respecto al cierre de 2025.

Asimismo, la participación de la deuda de corto plazo descendió a 16 % del total y la deuda financiera neta disminuyó 11,3 %, hasta 1,214 billones de pesos (69.490 millones de dólares), como parte de la estrategia para fortalecer la estructura financiera de la empresa.

La petrolera también destacó avances en materia de gobernanza y cooperación estratégica, entre ellos el memorando de entendimiento firmado con Petrobras para explorar proyectos conjuntos en exploración, producción, refinación, petroquímica y eficiencia energética, además de un convenio con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para fortalecer acciones ambientales.

Para las conversiones, la empresa utilizó un tipo de cambio de 17,47 pesos por dólar. EFE