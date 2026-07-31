Polonia cambiará sus sistemas de alerta a la población tras la incursión de un misil ruso

En declaraciones a la cadena TVN24, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, admitió "fallos estructurales heredados en los sistemas de alerta y de protección de la población", por lo que, dijo, "la prioridad ahora es completar una reforma integral para subsanar el tiempo perdido y construir un sistema de respuesta a las amenazas moderno y eficaz".

Durante los trece minutos que duró la situación de emergencia desencadenada en la madrugada de ayer por la incursión de un misil balístico ruso en territorio polaco, las autoridades decretaron el uso de sirenas antiaéreas, pero no enviaron comunicaciones a los ciudadanos de la zona por ningún medio.

Según explicó el ministro de Interior, "en las próximas semanas" se creará una nueva aplicación móvil que englobará todos los sistemas de alarma, tanto por emergencias como por catástrofes naturales, y dará a conocer la asignación de refugios según la ubicación del teléfono, e informará del comienzo y fin de situaciones de alerta.

"Vivimos en una época en la que saber qué significan las señales de alarma y cómo responder a ellas debe convertirse en una habilidad común", aseguró Kierwiński.

Además, a partir de este viernes han comenzado a llegar a todos los teléfonos móviles polacos un enlace para descargarse la versión digital de la 'Guía de Seguridad', un documento con instrucciones sobre cómo protegerse en caso de alerta, qué incluir en la "mochila de emergencia", y también se han activado las notificaciones de alarmas con sirenas.

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En la madrugada del jueves, un misil balístico ruso con carga explosiva violó el espacio aéreo polaco durante un ataque masivo contra Ucrania.

El proyectil impactó en una zona despoblada a unos 60 kilómetros de Lublin, en el este de Polonia, sin causar víctimas ni daños.

El impacto del proyectil dejó un cráter de diez metros de diámetro.

Este incidente estuvo acompañado por otra violación temporal del espacio aéreo polaco, también el jueves, a cargo de lo que el primer ministro polaco, Donald Tusk, describió como "otro de estos objetos", que no llegó a impactar en el territorio de Polonia.