Polonia intercepta un avión espía ruso en el Báltico por tercera vez en pocos días

"¡Otra interceptación exitosa de una aeronave rusa sobre el mar Báltico! Antes del mediodía, dos de nuestros F-16, en servicio a 40 kilómetros al norte de Kołobrzeg, interceptaron un avión de reconocimiento ruso Il-20", indicó el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamys en su cuenta de X.

El ministro añadió que "una vez más, la aeronave volaba en espacio aéreo internacional sin plan de vuelo y con el transpondedor apagado".

Los hechos ocurrieron a unos 40 kilómetros al norte de Kołobrzeg (norte), donde los cazas polacos identificaron y escoltaron al aparato ruso sin que éste llegase a violar el espacio aéreo de Polonia.

En los últimos días, Polonia había interceptado a cuatro aviones rusos en dos incidentes separados en la región del Báltico: dos Su-30SM2 interceptados en un episodio y dos vuelos de reconocimiento Il-20 en otro.

Este incidente ocurrió después de que el jueves un misil balístico ruso con carga explosiva cruzó el espacio aéreo polaco e impactó en una zona despoblada cerca de Lublin, en el este del país del este europeo, sin causar víctimas.

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El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el hecho de "incidente grave", aunque subrayó que no había razones para pensar que su país fuera el objetivo del proyectil ruso, en una jornada en la que Rusia realizó un ataque masivo contra Ucrania con 70 misiles y 280 drones.