Portugal trata de controlar incendio en el noreste, aún activo pero con menor intensidad

Así lo confirmó una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) a EFE, quien indicó que este es el incendio que más preocupación genera en estos momentos, ya que el otro que combatían, en la localidad de Chaves -también en el norte y cerca de la frontera con Galicia (España)-, fue declarado resuelto en la tarde de este viernes.

"Lo que esperamos es que las condiciones meteorológicas favorezcan las operaciones de extinción. Sin embargo, hoy tenemos indicios de que la humedad relativa del aire no será favorable, pero, por ejemplo, con el viento y el descenso de la temperatura, es posible que los equipos sobre el terreno consigan hacer un buen trabajo e intenten resolver la situación en la medida de lo posible; esperemos que eso suponga la extinción del incendio", agregó la ANEPC.

Por otro lado, las personas que ayer fueron evacuadas debido a la proximidad de las llamas han podido ya hoy regresar a sus casas, detalló la protección civil lusa.

Aunque inicialmente el fuego se originó en Valpaços, se extendió rápidamente a otras zonas y ya a afecta a Vinhais y Macedo de Cavaleiros, en el distrito de Braganza, entre otros.

El incendio ha causado hasta ahora cinco heridos leves: tres bomberos, un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y un civil.

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Las autoridades contabilizan daños en al menos 21 viviendas de Valpaços, entre residencias habituales, segundas viviendas y casas desocupadas, además de un almacén agrícola y otras instalaciones.

La última información facilitada por la ANEPC recoge que trabajan en las labores de extinción de las llamas de este incendio 950 bomberos, junto a 321 medios terrestres y un medio aéreo.