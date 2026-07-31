Presidente de Ceuta atribuye entrada de 60.000 migrantes a una "manipulación de Marruecos"

En una comparecencia de prensa, el presidente ceutí aseveró que Ceuta está “al borde del colapso” y pidió una respuesta “contundente” por parte del Estado.

Vivas aludió a las entre 12.000 y 15.000 personas que entraron en mayo de 2021 por la misma zona, durante la peor crisis diplomática que han tenido Marruecos y España, señalando que en esa fecha “comprobamos cómo las autoridades marroquíes utilizaban a sus ciudadanos para presionar a España y desastabilizar a Ceuta y ahora ha vuelto a ocurrir”.

Según el presidente ceutí, las estimaciones indican que han entrado en la ciudad unas 60.00 personas, “lo que supone el 70 por ciento de la población de Ceuta y es como si en el conjunto de España entraran en 24 horas unos 34 millones de personas para hacer una comparativa”.

El presidente ceutí insistió en que se trata de unas cifras que “son imposibles de asimilar” y que las mismas “justifican” la sensación de “inseguridad, inquietud, impotencia e incluso de abandono” por parte de los ciudadanos, por lo que ha insistido en que el Gobierno de la nación tiene que actuar de manera “enérgica, decidida e inmediata”.

Las estimaciones iniciales elevan a 49.000 personas -a falta de confirmación oficial- las personas que entraron de forma irregular a la ciudad norteafricana española de Ceuta, que tiene una población censada de 83.595 habitantes, según datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Además, al menos 43 personas han fallecido durante esta crisis al intentar llegar a nado la costa ceutí.

En este sentido, el Ministerio del Interior español divulgó que hasta las 13.30 de hoy (11.30 GMT) ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de los aproximadamente 49.000 marroquíes que han cruzado la frontera irregularmente en los últimos días.

Y se prevé que la cifra suba de forma ostensible durante el resto de la jornada ya que las salidas de Ceuta hacia territorio marroquí se están produciendo a un ritmo muy alto, de unas 150 personas por minuto.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se abrió este viernes a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan "de la manera más eficiente posible" y reiteró que su Ejecutivo está utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta.

En su opinión, lo sucedido es consecuencia de la propagación en redes sociales por parte de las mafias que trafican con personas, de una "lectura interesada" de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español que impedía las devoluciones de personas que entran en el país por mar.

A la espera de posibles reformas legales, Sánchez aseguró que se dará una respuesta "coyuntural" ante la situación y que solicitó a la empresa Sasemar, encargada de salvamento marítimo, que despliegue boyas en el espigón fronterizo, en colaboración con el Ejército español y la Guardia Civil.

El objetivo, explicó, es crear una barrera de contención visible que marcaría la línea fronteriza entre ambas naciones y que puede facilitar el cumplimiento de la ley.