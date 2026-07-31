Rusia ataca depósitos de combustible y un buque granelero en la ciudad portuaria de Odesa

"Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron lanzando ataques con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo y drones contra la infraestructura portuaria de Ucrania y los buques que operan en interés del Ejército ucraniano", señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en sus redes de mensajería.

Según Defensa, fueron atacados depósitos de combustible y lubricantes destinados al Ejército ucraniano.

"En alta mar al sur de Odesa (fue atacado) un buque granelero que transportaba un cargamento militar a uno de los puertos de Ucrania", concluyó la dependencia sin aportar mayores detalles.

Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura portuaria y buques de Ucrania tras una serie de ataques ucranianos contra buques en los mares Negro y Azov.