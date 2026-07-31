Sánchez recuerda que las entradas irregulares a Italia duplican las que registra España

"La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no", subraya en un mensaje en X el jefe del Ejecutivo después de que el gobierno italiano planteara suspender la aplicación del tratado de Schengen de libre circulación y vinculara la crisis de Ceuta con su política migratoria.

En su mensaje, Sánchez señala que, según Frontex, entre 2021 y 2026 el número de entradas irregulares por Italia ascendió a 478.600; por los Balcanes occidentales, a 340.600; por Grecia, a 259.800; por España, a 234.760; y por la frontera oriental, a 48.000.

Además, casi todos los migrantes (48.300 de los 50.000) que entraron de forma irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta en las últimas horas han retornado ya a Marruecos hasta las 18:00 (16:00 GMT) horas de este viernes, según fuentes del Ministerio del Interior.

"No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida", destaca el presidente del Gobierno.

A la petición de Italia se han unido otros países como Finlandia o Dinamarca, mientras que la mayoría piden a España firmeza en la devolución y en no dejar pasar los migrantes a la Europa continental.

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La Comisión Europea ha considerado este viernes que no se puede especular con los motivos de la llegada de migrantes a Ceuta y ha recordado que esa ciudad autónoma y Melilla no están sujetas a la normativa Schengen después de que, además de Italia, países como Finlandia o Dinamarca plantearan romper la colaboración con España en ese espacio de libre circulación.

Y el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, negó que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta (España) hacia el continente europeo, y calificó la situación en la ciudad autónoma como "inaceptable".