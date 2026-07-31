Se registra un seísmo de magnitud 4,3 frente a las costas ecuatorianas

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el temblor ocurrió a las 20:02 hora local del jueves (01:02 GMT de este viernes) a 0,72 grados de latitud sur y a 80,98 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor se produjo a una profundidad de 25 kilómetros y a 40,78 kilómetros de la ciudad de Manta.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.