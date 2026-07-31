Sector empresarial chino redobla críticas a leyes europeas de ciberseguridad e industria

Yang Fan, portavoz del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), organismo de promoción comercial dependiente del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), afirmó hoy que la futura revisión de la ley de Ciberseguridad de la UE y la propuesta de ley de Aceleración Industrial van más allá de las necesidades legítimas de seguridad e introducen restricciones "discriminatorias" para proveedores e inversores extranjeros.

Según el rotativo oficial Global Times, Yang aseguró que ambas iniciativas vulneran principios básicos de la OMC y otros compromisos internacionales en materia de comercio e inversión.

La portavoz instó además a Bruselas a eliminar o modificar sustancialmente las disposiciones que, a juicio del organismo, discriminan a empresas de determinados países y a mantener un mercado "abierto y no discriminatorio".

Las declaraciones se producen en un momento en que China y la UE mantienen abiertos varios frentes comerciales relacionados con la política industrial, la ciberseguridad y las restricciones a la inversión.

Aunque ambas partes aseguraron esta semana que seguirán negociando para tratar de equilibrar su relación económica, persisten las diferencias sobre iniciativas europeas que Pekín considera discriminatorias para sus empresas.