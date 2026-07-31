Siete muertos por legionela en Nueva York, que considera eliminada la fuente del brote

"Estamos seguros de que la fuente de la bacteria legionela ha sido eliminada", indicaba este viernes la página web de seguimiento del brote del Departamento de Salud de la ciudad, en la que se detalla que no se han hallado nuevos casos desde el 21 de julio.

Del total de 92 casos, 7 han fallecido y 5 están hospitalizados, mientras que 67 recibieron el alta y el resto no necesitaron ser ingresados, desgrana la web.

El brote afectó a las zonas de Yorkville y Carnegie Hill, ubicadas en el Upper East Side, un barrio que abarca el este de Central Park.

Las autoridades encontraron la bacteria en 59 torres de refrigeración, después de analizar 183 de estas en 160 edificios, incluyendo museos como el Met y el Guggenheim.

Las torres afectadas "han sido limpiadas y desinfectadas", después de ser investigadas, y las autoridades "compartirán más información pronto sobre las medidas" para depurar responsabilidades por incumplimiento de leyes sanitarias en el brote, indicó en X el jefe del Departamento de Salud, Alistair Martin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata del segundo brote de legionela ocurrido en Manhattan en los últimos dos años, según han recogido medios locales.

Tras el brote del año pasado, que afectó al barrio cercano de Harlem (al norte de Central Park), Nueva York aprobó una ley local que obliga a los propietarios de edificios a realizar pruebas de detección de legionela cada 31 días cuando las torres de refrigeración están activas.

Ahora, los legisladores locales buscan endurecer esa normativa de manera que las autoridades identifiquen a los propietarios que no han realizado esas inspecciones obligatorias y procedan a la desinfección de sus torres de refrigeración como medida preventiva.